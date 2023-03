Brusselse bende pleegt twee nachtelijke overvallen in Gent: “We kwamen naar hier om ons te amuseren”

Werkstraf dreigt voor rijbewijs-fraudeurs: “U heeft dus uw rijbewijs gehaald in het Turks, in Polen?”

Drie mannen die geprobeerd hebben om via frauduleuze praktijken aan een theoretisch rijbewijs te geraken, riskeren een fikse werkstraf. Nochtans hielden ze in de rechtbank alle drie bij hoog en laag vol dat ze onschuldig zijn. De rechter had echter zijn bedenkingen over hun argumenten...