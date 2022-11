Bruidswinkel geopend in Burgstraat: “Focus op moderne, minimalistische bruidskledij”

GentSta je op trouwen? Dan kan je vanaf nu in de Burgstraat terecht om een mooie jurk of broekpak uit te kiezen. Zussen Manon (36) en Jonne (34) Sikkema verhuisden hun succesvolle bruidswinkel van de Kortrijksepoortstraat naar hier en focussen nog steeds op minimalistische, op maat gemaakte, betaalbare trouwkleren.

“Het was eigenlijk nooit de bedoeling om een bruidswinkel te beginnen”, glundert Manon Sikkema vanuit haar gelijknamige bruidswinkel die ze samen met haar zus runt. “Ik ben opgeleid als ingenieur, mijn zus als mode-ontwerper. Na haar studies werkte ze als costumière voor de theater- en filmwereld waardoor ze vaak de vraag kreeg om suitekledij te maken. Zodanig veel dat we samen in zee zijn gegaan.”

De vraag naar suitekledij was groot, maar de vraag naar bruidskleren nog groter. Dus openden Jonne en haar zus een pop-up in de Nederkouter. Een succes. Kort nadien begon het duo een vaste winkel in de Kortrijksepoortstraat, een paar meter verderop. “We kregen klanten van overal, van heel Vlaanderen kwamen ze naar daar. Alleen was de winkel wat te klein.” Daarom verhuisden de zussen hun winkel afgelopen zomer naar een groter, lichtrijk pand in de Burgstraat.

Op maat, maar betaalbaar

De werking op zich is dezelfde gebleven: Jonne legt zich nog steeds toe op het creatieve luik, haar zus Manon op het praktische. De collectie bestaat nog steeds uit moderne, minimalistische bruidskledij. “Om de kleren betaalbaar te houden, tussen de 950 en de 1.500 euro, werken we met een basiscollectie. Maar de bruid kan haar kleed of broekpak wel personaliseren. Door een andere stof te kiezen bijvoorbeeld, een mouw weg te laten, een V-hals toe te voegen.”

In de winkel geraken is geen probleem: kom je met de tram, dan kan je vlak voor de deur stoppen. Kom je met de auto, dan kan je in parking Ramen of op de parking van de Karmelieten parkeren enkele huizen verder. Heb je nog wat tijd over voor of na je bezoek, dan kan je nog een wandelingetje maken door het stad. Dromend van je nieuwe trouwkleed.

Sikkema, Burgstraat 38, 9000 Gent. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Donderdag tot 20 uur, zaterdag vanaf 9 uur. Enkel op afspraak.

