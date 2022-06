Brugse Poort krijgt eigen ‘vrouwenhuis’: “Zo hoeven we niet meer af te spreken in het park”

GentDe vrouwen van de Brugse Poort hebben sinds kort een eigen stek. Het lokale buurthuis Ooievaarsnest zit in het nieuw en elke zaterdag komt een vaste groep vrouwen er samen. “Een veilige plek in je eigen buurt, dat willen we allemaal”, zegt bevoegd schepen Hafsa El-Bazioui (Groen).

“In de Brugse Poort spreken vrouwen af in het park. Zalig als het mooi weer is, maar in de winter hadden ze geen plekje.” Aan het woord: Canan Unal (57). Samen met Yasmina Baizid (40) is ze een van trekkers achter het vrouwenhuis dat zaterdag opende in het Kokerpark. De vereniging krijgt 20.000 euro steun van de Stad Gent. Het geld komt uit de pot van het wijkbudget.

“We hebben deze legislatuur budget vrijgemaakt waarvan de burgers zelf mogen kiezen wat ze ermee aanvangen”, zegt schepen van Participatie Astrid De Bruycker (Vooruit). “We willen echter niet dat er enkel Gentenaars gebruik van maken die de wegen van de Stad Gent goed kennen. Daarom hebben we een begeleider aangesteld die geïnteresseerden door de papierwinkel helpt. Het ‘vrouwenhuis’ is een van de projecten dat zo steun kreeg.”

Volledig scherm Zaterdag werd het vernieuwde buurthuis officieel geopend. © Cedric Matthys

14 nationaliteiten

Concreet staat de deur elke zaterdag open tussen 14.00 uur en 17.00 uur voor alle vrouwen uit de buurt. Zij komen dan langs, al dan niet met kinderen. Ze keuvelen wat, breien of drinken een koffietje. “Eigenlijk zijn we al maanden aan de slag”, weet Yasmina. “Maar door omstandigheden vond de officiële opening nu pas plaats. Op die paar maanden dat we bestaan, kregen we al 14 nationaliteiten over de vloer: van Bulgaren, tot Albaniërs of Turken.”

De vrouwen komen samen in het Ooievaarsnest. Het lokale buurthuis is de laatste maanden helemaal opgeknapt nadat de brandweer de elektriciteit drie jaar geleden had afkeurd. “We investeerden als stad in de veiligheid”, weet bevoegd schepen Hafsa El-Bazioui (Groen). “De elektriciteit is vernieuwd, er is een blusinstallatie en branddeuren. Ook kwam er een nieuwe keuken en is het sanitair toegankelijk gemaakt voor iedereen.”

Bedoeling is dat op termijn naast het vrouwenhuis nog andere organisaties neerstrijken in het gebouw. Initiatieven die een plekje zoeken, mogen steeds contact opnemen met de Stad Gent.

