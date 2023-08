Brug over E40 in Drongen volgende week definitief afgesloten

NET OPEN. Al Saeed tovert boekhandel om tot kunstzinni­ge ‘Artiest Café Bar’, tegenover kunst­school Sint-Lu­cas

De boeken van boekhandel De Kaft zijn verdwenen, maar de artistieke sfeer is er nog steeds. ‘Artiest Café Bar’, zoals ondernemer Al Saeed Mohammed (53) de zaak doopte, is een gloednieuw koffiehuis en aperobar in de Zwartezusterstraat in Gent. “Ik bedenk graag zelf unieke concepten en zoek er dan een uitbater voor”, zegt hij. Het pand kreeg een stevige make-over.