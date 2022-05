Brug over E40 in Drongen vier maanden afgesloten voor grondige renovatie

Gent Tom (44) opent ijssalon en platenwin­kel in achttiende-eeuw­se hoeve in Zwijnaarde: “De perfecte plek om neer te strijken met vrienden en familie”

Zak deze zomer zeker eens af naar Zwijnaarde, want daar heeft de 44-jarige Tom Coghe een ijssalon en een platenwinkel geopend. In een achttiende-eeuwse hoeve dan nog, waar hij met zijn gezin woont. Het ijs is van Talamini, het oudste ijssalon van Gent, en in de platenrekken vind je vooral metal en punk maar evengoed Johnny Cash.

11:51