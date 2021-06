Brouwers delen gratis bier uit aan iedereen die Bavo heet: “Om ons nieuw bier en de goede doelen in de kijker te zetten”

Gent Dakloze man neergesto­ken na vechtpar­tij aan Sint-Pieterssta­ti­on

12:47 Een vechtpartij aan het Sint-Pietersstation tussen twee dakloze mannen is voor een van hen in het ziekenhuis geëindigd, nadat hij werd neergestoken door de andere. Het Koningin Maria Hendrikaplein was maandagavond even afgesloten na het incident.