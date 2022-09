Brouwerij Haeseveld presenteert nieuw witbier: “Gebrouwen volgens het Duitse Reinheitsgebot”

Brouwerij Haeseveld bestaat ondertussen twee jaar en is in die korte tijd uitgegroeid tot een begrip in de streek. Het is een initiatief van 3 lokale ondernemers: Hans De Gusseme – wiens familie de site verwierf in 1981 –, VPK- voorzitter Jean-Paul Macharis en Alain De Laet – gedelegeerd bestuurder van brouwerij Huyghe. De brouwerij met aanpalende horecazaak heeft er volgens De Gussme een prima zomer opzitten. In het bierhuis met buitenterras en speeltuin genoten de voorbije zonnige maanden talloze klanten van het zelfgebrouwen gerstenat. Via leidingen stromen de huisgemaakte bieren recht uit de tanks naar de tapkranen op de toog. Verser dan dit wordt het niet.