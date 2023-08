Brouwerij en café Dok Brewing Company blaast vijf kaarsjes uit: ‘Iedereen verklaarde ons gek in het begin’

Vlaams Belang boos over uitblijven zwarte lijst voor Blaarmeer­sen: “Natuurlijk zijn er geen incidenten, het regent de hele tijd”

Het Vlaams Belang is ziedend over het feit dat Farys ‘zomaar’ heeft beslist dat er voorlopig geen ‘zwarte lijst’ komt voor de Blaarmeersen, ook al wordt dit juridisch mogelijk gemaakt. “Nu aanvoeren dat er geen incidenten zijn, is onzin”, klink het boos.