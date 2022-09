Bromfietser zwaargewond na aanrijding

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.50 uur en de omstandigheden van de aanrijding worden nog onderzocht. “Omdat de gezondheidssituatie van de bromfietser nog steeds onduidelijk is, wordt de plaats van het ongeval nog in beslag gehouden", zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. De man zou in levensgevaar verkeren maar dat werd nog niet bevestigd door het ziekenhuis. Het parket wacht de medische situatie af om een verkeersdeskundige te sturen. De bestuurder van de wagen was eveneens in shock en werd overgebracht voor verzorging.