Broer en zus openen pop-upbar in voormalige vleeshal: “Van tapasplanken tot taart”

In de buurt van het Coyendanspark was vroeger een grote beestenmarkt met verschillende vleeshallen rond. De meeste daarvan zijn omgevormd tot huizen en cafés, maar de vleeshal in de Slachthuisstraat nummer 68 is lang gebleven. Tot de verkoper enkele maanden geleden met pensioen ging. “Het pand staat leeg sinds dan. Zo kwamen we op het idee om er een pop-up te houden tijdens de Gentse Feesten”, zegt Fannie, die samen met haar man - van vleesgroothandel Vecaro - eigenaar is van het pand.

Fannie en haar broer Alex deden een grote schoonmaak in het pand en vulden het met tafels, stoelen, drankfrigo’s en een bar. De hele feesten lang bieden ze hier koffie van Hoorens, wijn, bier, mocktails, tapasplanken – met kaas van Hinkelspel, vlees van Vecaro en slagerij Mortier in Deinze (enkele keren verkozen tot beste slager van het land) – taart en artisanaal ijs aan. Daarnaast vind je er ook planten en brocante: alles wat los staat, is te koop. Van de stoelen tot de lampen. “Enkel de emoe niet”, glundert Alex.

Wat valt er nog te ontdekken in de pop-up? Een oude drukmachine en kunstgalerij in de vroegere diepvrieshal. Je wacht best niet te lang om het allemaal te ontdekken, aangezien de pop-up enkel tijdens de Gentse Feesten open is: van 15 tot en met 24 juli. Telkens van 11 uur tot aan de vooravond. “Het is de bedoeling dat mensen hier nog eens stoppen voor ze de feestenzone intrekken”, concluderen broer en zus.

