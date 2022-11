Broer en zus openen hip Mexicaans restaurant in hartje Gent: “Van enchiladas tot burrito’s, klassiekers in een hip jasje”

In februari 2021 sloot een icoon de deuren: broodjesbar ’t Hoekse bleek niet bestand tegen de coronacrisis. Meer dan dertig jaar lang kon je er zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, terecht om je honger te stillen. Wat het een geliefde plek maakte voor studenten en andere nachtbrakers. Er stond ook regelmatig een politiewagen voor de deur want waar haal je anders een broodje om 3 uur ’s nachts tijdens je patrouille?

Na de sluiting bleef het bijna een jaar stil in het pand, tot Pierre en zijn zus Xiomara er neerstreken. Tien jaar geleden opende het duo een Mexicaanse restaurant op de grote markt van Leuven. “Onze ouders zijn van Nicaragua, maar wij zijn opgegroeid in Brugge”, vertellen ze. “We hebben toen overal gekeken om een restaurant te openen, ook in Gent, maar in Leuven vonden we het perfecte pand. Waarom een Mexicaans restaurant en geen Nicaraguaans? Omdat de Mexicaanse keuken veel bekender is.”

Hun restaurant kreeg de naam ‘Donki’ – een verwijzing naar een van hun gerechten, een burrito, wat ‘kleine ezel’ betekent in het Spaans. Later openden ze nog twee vestigingen in Brussel. “We kregen daar heel vaak de vraag wanneer we een restaurant gingen openen in Gent, en we waren daar zelf ook enthousiast over. Gent is een grote, belangrijke, dynamische stad met een nieuwsgierig publiek. Gentenaars staan erom bekend open te staan voor nieuwe concepten. Toen deze locatie vrijkwam, hebben we niet getwijfeld.”

Volledig scherm Een greep uit het aanbod: mais, taco's en enchiladas. © Wannes Nimmegeers

Smullen maar

Op de kaart van het nieuwe restaurant in Gent vind je, net zoals in de andere vestigingen, Mexican comford food. “Van totopos met guacamole tot enchiladas, burrito’s, taco’s en quasadillas”, glunderen broer en zus. “Mexicaanse klassiekers in een hip jasje. Toegankelijk voor elk publiek, van studenten tot gezinnen met kindjes, en toch kwalitatief. Onze tortilla’s en taco’s worden ambachtelijk gemaakt, onze vlezen marineren we allemaal zelf en de sauzen zijn huisgemaakt. Wat we vers kunnen maken, maken we vers.”

Wat het restaurant nog beter maakt: de kleurrijke inrichting. “In Gent zetten we volop in op een echte restaurantbeleving”, zegt Xiomara. “Onze andere vestigingen zijn vooral op take-away en een snelle hap gericht, hier is het zo ingericht dat je ook uitgebreid kan dineren als je dat wil. Vandaar de naam, La Cantina del Donki, wat meteen een huiselijke sfeer meegeeft. Vandaar ook de tafelbediening, de uitgebreide cocktailkaart en de desserts.” Denk bij dat laatste aan lekkers zoals brownie met kokosijs en Mexicaanse rijstpudding.

Deze week zijn Pierre en Xiomara aan het proefdraaien, vanaf maandag gaat La Cantina del Donki officieel open. Reserveren hoeft niet, je kan gewoon binnen wandelen. “We maken altijd wel plaats”, knipoogt Pierre.

La Cantina del Donki, Kortrijksepoortstraat 1, 9000 Gent. Open van maandag tot en met zaterdag van 12 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.