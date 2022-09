Britten kijken ook in Gent naar begrafenis van de Queen: “Toch even afscheid nemen, zelfs als we op vakantie zijn”

Pat en David Hope, een koppel uit Sutton-Coldfield net boven Birmingham, heeft een wel erg ongelukkig moment gekozen om naar Gent af te zakken. De twee Britten komen wel vaker in de Arteveldestad, maar hadden ze geweten dat hun eigenste Queen deze maandag zou begraven worden, dan stonden ze wellicht in de rij in Londen om afscheid te nemen. Het alternatief: postvatten voor de schermen in Ierse pub Patrick Foley’s, waar de begrafenis integraal wordt uitgezonden. Het is er niet bepaald over de koppen lopen, de Ieren van de republiek hebben een bijzondere relatie met het Verenigd Koninkrijk. Maar Pat en David denken niet dat ze de enigen zijn die aan de buis gekluisterd zijn.

“Ze was een goede koningin”, zegt David. “Al denk ik dat Charles het ook erg goed zal doen als koning. Hij was zijn tijd ver vooruit met zijn zorg voor het klimaat en daarom heeft hij wat een raar imago. Toch denk ik dat hij het prima zal doen”. De queen vervangen kan hij natuurlijk niet. “Ze had zo’n geweldig gevoel voor humor”. De twee zitten in de Ierse pub met een koppel Nederlandse vrienden die uit Amsterdam op vakantie zijn. “Het was niet echt zo gepland, maar we snappen het wel. En we hebben Maxima ook even gespot. Het Nederlandse en Belgische koningspaar hebben toch een heel andere reputatie dan de Britse monarchie”, klinkt het daar. Tja, daar valt niet aan te tornen.