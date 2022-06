Britse toerist verrast bibliotheekmedewerkers met verse bloemen: “Omdat we hem zo goed geholpen hadden”

Zijn naam weten de medewerkers niet, maar de Britse toerist liet toch een indruk na. “Hij moet tegen de zestig geweest zijn”, vertelt bibliotheekmedewerker Catherine Schelstraete. “Hij was op weg naar Frankrijk met de fiets en logeerde hier voor een paar dagen, maar hij had problemen met zijn hotel.” De man had twee uren tevergeefs naar een verblijf gezocht op een computer van De Krook, tot hij aanklopte bij het onthaal

“Het was hier druk, maar we hebben toch de tijd genomen om hem te helpen”, gaat Nele Bernaert verder. “We hebben verschillende plekken aangeduid op een kaart, waaronder de blokhutten op de Blaarmeersen.” De toerist fietste op goed geluk naar daar en kon er – tot zijn grote opluchting – blijven. De dag nadien stond hij al terug in de bib met een bos tulpen. “Omdat we hem zo goed geholpen hadden”, glundert het duo. “In principe mogen we niets aannemen van de bezoekers, maar vonden dat zodanig sympathiek.” Later is de toerist nog langsgekomen in restaurant Ponton van de vriend van Nele.