Bretoense pannenkoekenslag van Gwenola voor het goede doel: kas van musicalvereniging die werd opgelicht, spijzen

Eten bij Gwenola kan niet meer, maar gelukkig kan je af en toe wel nog een Bretoense pannenkoek met het recept van de befaamde Gentse creperie eten. Deze (koop)zondag is dat zelfs voor het goede doel: de kas van de opgelichte musicalvereniging Be! opnieuw spijzen. Smakelijk!

Het kan iedereen overkomen, maar voor Be!, een Gentse musicalvereniging, was het een wel erg zware klap. Door een phishingoperatie, oplichting via valse e-mails, raakten ze 14.000 euro kwijt rond de kerstperiode. De zowat 40 jongeren die elke week repeteren aan de Poel waren daarmee ook meteen het budget voor hun volgende productie, ‘Through the Looking Glass’, kwijt.

Dankzij een crowdfundingactie en een flashmob is een deel van dat geld intussen gerecupereerd. Maar ook Gwenola, of tenminste dochter Gaëlle Laurier, willen Be! een handje helpen. Daarom bakt zij nog eens pannenkoeken op het recept van haar moeder, in de academie op de Poel. De opbrengst gaat richting de vereniging.

Be! en Gwenola zijn trouwens al even ‘vrienden’. Helena Maes, coördinator van Be! bracht tijdens de uitvaart van Marie-Christine, de uitbaatster van Gwenola, een lied. Zo doet ‘Christine’ ook lang na de sluiting van haar pannenkoekenhuis, nog een beetje aan liefdadigheidswerk.

De crowdfunding van Be! steunen, kan nog steeds op deze link. Pannenkoeken zijn verkrijgbaar op (koop)zondag 5 maart in de kunstacademie op De Poel.

