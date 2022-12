Brecht Bruynsteen vervangt Tom De Meester als provinciaal voorzitter PVDA Oost-Vlaanderen: “Tijd om de fakkel door te geven”

De Meester was 15 jaar voorzitter van de Oost-Vlaamse afdeling van PVDA Gent, maar was nu geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Hij viel een tijd uit door burn-out en keerde in september terug naar de Gentse gemeenteraad. “Na vijftien jaar als voorzitter van de Oost-Vlaamse PVDA-afdeling is het tijd om de fakkel door te geven. Dat doet ik met veel fierheid en vertrouwen. Brecht Bruynsteen neemt over, met een nieuwe, jonge ploeg. Brecht heeft zijn strepen meer dan verdiend. Sinds jaar en dag is hij drijvende kracht en sterkhouder van de Oost-Vlaamse afdeling. Wij zijn een partij van doeners. Ver van de spotlights en de camera’s bouwen Brecht en zijn ploeg aan de warme, strijdvaardige partij die wij zijn, lokaal verankerd en breed vertakt in de samenleving, met een hart dat links klopt”, liet De Meester weten op sociale media.