Brave huisvader (45) blijkt seksueel roofdier te zijn dat vijf jaar lang zijn gang kon gaan: “Hij drogeerde zijn eigen vriendin om haar nadien te verkrachten ”

Gent/Aalst Turks gerecht reageert op zaak van viervoudig moordenaar Osman Calli (63): “We hebben geen fout gemaakt, hij heeft straf uitgezeten volgens wetgeving”

Osman Calli, de Turkse Gentenaar die in één nacht maar liefst vier vrouwen heeft gedood en tot levenslang werd veroordeeld, is al sinds 2020 op vrije voeten in Turkije. De Belgische FOD Justitie was niet op de hoogte. In 2013, vijf jaar na zijn veroordeling, werd hij overgebracht naar zijn thuisland, waar hij zijn straf uitzat “conform de regels van het nationale en internationale recht”. Dat bevestigt het Turks gerecht, dat benadrukt dat er geen fouten gemaakt werden.

15:49