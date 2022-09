Brandweer verkleint perimeter na gaslek goederentrein in haven: personenvervoer herneemt

TV Trailer van aflevering 7 ‘House of the Dragon’ belooft meest intense en emotionele aflevering tot nu toe

De trailer voor de zevende aflevering van HBO-serie ‘House of the Dragon’ toont de eerste beelden van wat een zeer intense aflevering blijkt te worden. Het begint met de nasleep van de vurige dood van Laena Velaryon. Maar daar blijft het niet bij. Want er wordt ook een draak vermist en er lijken dodelijke allianties te zijn gevormd terwijl de spanningen in Westeros hun hoogtepunt bereiken.

26 september