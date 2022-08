Brandweer rukt uit voor leeggespoten brandblusapparaat

Gent Superflits­paal draait twee weken lang overuren in de Gesticht­straat, politie grijpt in: “Er komen anonieme controles”

De Superflitspaal van de Gentse politie, in de volksmond gekend als Sammeke, heeft de afgelopen twee weken flink wat overuren gedraaid. Hij stond namelijk opgesteld in de Gestichtstraat, hét sluipstraatje van Gent. In totaal werden er zo’n 1.000 hardrijders geflitst. De politie beslist nu om in te grijpen.

17:21