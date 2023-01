Brandweer rukt uit om smurrie van voetpad te poetsen in de Vlaanderenstraat

Gent Na de plannen, het debat: fietsen­stal­ling in Vleeshuis laat Gent niet onberoerd. “Leggen we binnenkort de Reep weer dicht?”

Een fietsenstalling in het Groot Vleeshuis, hoort dat wel? Het is dé discussie bij uitstek deze week in Gent. Van nachtburgemeester Edmond Cocquyt tot Vlaams erfgoedminister Matthias Diependaele: iedereen heeft wel een mening over de herbestemming van de vijftiende-eeuwse markthal. Intussen pleit de Gentse Fietsersbond voor een “radicalere omslag”. “Waar wachten we nog op?”

7:19