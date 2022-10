Brandweer ruimt glas op R4

Brandweerzone Centrum moest op de R4 glas ruimen, nadat een vrachtwagen een deel van zijn lading was verloren. “Het glas lag verspreid tussen de Drongenbrug en de Maaltebrug en is zone per zone opgekuist”, aldus Anouk Veyt van Brandweerzone Centrum. Door de interventie ontstond er enige verkeershinder. Tegen 15.15 uur was het meeste glas opgeruimd.