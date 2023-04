Brandweer redt 8 eendenkuikens uit kolkend water

“Ik heb gefaald als vader en mens”: koffiedief­stal ter waarde van 225.000 euro kent bittere afloop voor vader en zoon

“Een vader en zoon die samen op de beklaagdenbank zitten. Dat zien we hier niet vaak.” Twee Roemeense gezinsleden ontvreemdden in januari 2022 maar liefst 18 paletten koffiecapsules en -machines uit een magazijn van Katoennatie. De bedoeling was om deze door te verkopen op de zwarte markt en zo hun schuldenberg af te betalen. Maar die schuldenberg zou na een veroordeling direct een pak hoger kunnen worden.