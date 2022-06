Brandweer opgetrommeld om... middenberm aan turborotonde te blussen: “Vermoedelijk door smeulende sigaret”

Gent Twee jonge vandalen gooien afgebroken paaltje door raam van winkel in Brugse Poort

In de Kastanjestraat, een anders rustige straat in het centrum van de Brugse Poort, hebben twee vandalen afgelopen weekend een afgebroken paaltje door het raam van computerwinkel PoortTachtig gegooid. Vervolgens sloegen ze op de vlucht. Dat is te zien op camerabeelden.

16 juni