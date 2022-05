Brandstichters woning ex-minister van Justitie Tony Van Parys (70) riskeren twee jaar cel: “Ons veilige nest bestond niet meer na die brand”

Gent Woning langs Huidevet­ters­kaai vat vuur nadat haardvuur overslaat: ouder koppel blijft ongedeerd

Langs de Huidevetterskaai in het centrum van Gent is vrijdagochtend een brand ontstaan in een woning. De bewoners werden opgeschrikt door hevige rookontwikkeling, belden de brandweer en konden zich in veiligheid brengen.

29 april