‘Brandstichter’ woning van ex-minister van Justitie Tony Van Parys (70) vrijgesproken in beroep: “Ik nam enkel foto van de deur”

GentDe man die verantwoordelijk werd geacht voor de nachtelijke brand in de woning van voormalig minister van Justitie en senator Tony Van Parys (70) en zijn vrouw Beatrice is in beroep vrijgesproken. Eerder werd hij veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden, maar het hof twijfelt nu aan zijn schuld. “Die brand heeft ons leven verwoest”, reageerde aan aangeslagen Van Parys.

Tony Van Parys (70) en zijn vrouw Beatrice genoten tot 2019 van hun pensioen in hun woning langs de Sint-Markoenstraat in Wondelgem. Eind mei van dat jaar, Tony was dan juist geopereerd, werd het leven van het koppel, dat klaar was om van hun pensioen, hun prachtige tuin en hun kleinkinderen te genieten, overhoop gehaald. Maar het had erger kunnen zijn, mocht Tony niet op het laatste nippertje wakker geworden zijn.

Geheimzinnige wagen

Door zijn operatie ervoer Tony enkele zware nachten waarin hij meermaals wakker werd voor een toiletbezoek. Daardoor merkte hij plotseling een zware rookontwikkeling op. Vliegensvlug maakte hij zijn vrouw wakker en belde hij de hulpdiensten. Het koppel kon zich in veiligheid brengen en de brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

De branddeskundige kon uitmaken dat er sprake was van brandstichting. Iemand had met een petfles benzine op de voordeur gegoten en deze vervolgens in brand gestoken. Maar van een dader was geen spoor. Het parket wilde de zaak seponeren, tot een geheimzinnige wagen 16 uur na de brand vlak voor de deur stopte. Eén van de twee inzittenden stapte uit, wandelde naar de woning en maakte vervolgens een foto van de beschadigde deur.

Twijfel

In eerste aanleg werd de persoon die een foto maakte veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden wegens brandstichting. Bij hem thuis werd namelijk een petfles met benzine aangetroffen. Maar hij bleef zijn onschuld uitroepen. “Ja, ik heb een foto genomen van de deur. Maar ben ik daarom een dader?” Het bleek dan ook geen wonder dat hij beroep aantekende tegen zijn veroordeling. Met succes, zo blijkt nu, want het hof van beroep sprak de man vrij op grond van twijfel.

