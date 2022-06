Brandstichter woning ex-minister van Justitie Tony Van Parys (70) al voor de elfde keer veroordeeld: “Wij hebben ons huis moeten verkopen, het ging niet meer”

GentDe man die verantwoordelijk was voor de nachtelijke brand in de woning van voormalig minister van Justitie en senator Tony Van Parys (70) en zijn vrouw Beatrice is veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden. Een tweede verdachte werd vrijgesproken. “Die brand heeft ons leven verwoest. We wilden genieten van ons pensioen, maar door het trauma hebben we ons huis moeten verkopen”, getuigt een geëmotioneerde Van Parys.

Eind mei 2019 kwam er abrupt een einde aan het rustig leventje waar Tony Van Parys (70) en zijn vrouw Beatrice van aan het genieten waren in hun woning in Wondelgem. Tony was toen net geopereerd, waardoor hij nachtenlang maar moeilijk de slaap kon vatten. Op een nacht merkte hij een sterke brandgeur op. Hij maakte zijn vrouw wakker, belde de hulpdiensten en vluchtte samen met Beatrice naar buiten. Iemand had benzine op de voordeur gegoten en deze in brand gestoken.

Laatste nippertje

“Mocht ik niet wakker geweest zijn, waren we er misschien niet meer geweest", getuigde hij nog steeds zwaar onder de indruk in de rechtbank. Het onderzoek naar de dader liep niet van een leien dakje. Het parket wilde de zaak zelfs seponeren, tot een geheimzinnige wagen zestien uur na de brand voor de deur stopte. Een van de twee inzittenden stapte uit, wandelde naar de woning en maakte een foto van de beschadigde deur. De tweede persoon, zoon van een ex-rijkswachter en een vriend van Van Parys, bleef zitten.

Het onderzoek werd nieuw leven ingeblazen en met succes. Bij de eerste verdachte werd tijdens een huiszoeking een fles benzine aangetroffen. Toch ontkent hij nog altijd zijn betrokkenheid. Ook de tweede verdachte schreeuwt zijn onschuld uit. Wel geven ze toe dat ze in de straat reden daags na de brand en een foto hebben genomen van de voordeur. “We passeerden daar nadat we van een evenement in Mariakerke kwamen”, klonk het.

Al eerder veroordeeld

De rechter oordeelde dinsdagochtend dat de eerste verdachte wel degelijk schuldig is aan brandstichting. “Een brand is nooit te voorspellen, zeker ’s nachts niet. Het is enkel door toedoen van de slachtoffers dat de schade niet groter was. De veiligheid van de eigen woning werd in het gedrang gebracht, in die mate dat ze zich niet meer op hun gemak voelden en zich genoodzaakt zagen het huis te verkopen.” Met acht politionele veroordelingen en twee correctionele veroordelingen komt daar nu een nieuwe veroordeling bovenop. De rechter legde hem een celstraf van 40 maanden op en beval ook de onmiddellijke aanhouding gezien het gevaar op herval. De tweede verdachte werd vrijgesproken.

