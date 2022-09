Brand op Arsenaalsite onder controle, café Barsenaal niet getroffen. Grootste loods op afgesloten gedeelte vatte vuur

Half Gent hield dinsdagochtend de adem in, toen er nog maar eens brand uitbrak op de Arsenaalsite. Daar werden in het voorjaar al twee loodsen in de as gelegd, vermoedelijk door aangestoken vuurhaarden. Maar sinds afgelopen weekend is de site niet meer ‘leegstaand’. Op Open Monumentendag passeerden duizenden mensen op de oude NMBS-terreinen, de pop-up-bar Barsenaal werd meteen in de harten gesloten. Dus toen een rookpluim vanuit Gentbrugge opsteeg en voor half Gent zichtbaar was, werd het ergste gevreesd.