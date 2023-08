Brand in populair spaghetti restaurant Kastart snel onder controle

Gotta catch ‘em all! Zanger van de Poké­mon-song komt naar Facts in Flanders Expo

Pokémon-fan van het eerste uur? Of gewoon zin om de themesong eens luid mee te kelen? Zet dan 21 en 22 oktober met stip in de agenda. Jason Paige, de Amerikaan die het lied destijds inzong, zakt af naar Facts in Flanders Expo.