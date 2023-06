Brand in kledingwinkel Pull & Bear blijkt accidenteel te zijn: “Ontstaan in ventilatiesysteem”

Brusselse politie valt binnen in huis in Oostakker bij Gent: vluchtende mensen zijn bij de kraag gevat

In een woning langs de Antwerpsesteenweg in Oostakker, bij Gent, heeft de Brusselse politie maandagochtend een huiszoeking gehouden. Dat gebeurde in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Zwaarbewapende agenten zijn nog steeds aanwezig. Enkele mensen zouden gearresteerd zijn.