Brand in Gentse haven onder controle: “Maar er zal nog zeker een hele dag nageblust worden”

De brand ontstond donderdagavond omstreeks 23 uur op het 200 meter lange bulkschip Lowlands Mimosa. De bemanningsleden van het schip probeerden in eerste instantie het vuur zelf te blussen, maar slaagden daar niet in. De brandweer kwam niet veel later ter plaatse en kreeg pas na enkele uren de brand onder controle. “Tijdens de brand was er sprake van zware rookontwikkeling", zegt Anouck Veyt, woordvoerster bij Brandweerzone Centrum.

Drie gewonden

“Vrijdag zullen we waarschijnlijk nog een ganse dag moeten nablussen. Ook dan zal er nog veel rook zijn. We raden dus iedereen aan om ramen en deuren gesloten te houden. Voorlopig lijkt de wind richting Sint-Amandsberg te waaien.” De moeilijkheid bij de brand is de schroothoop. “Die zullen we in de loop van vrijdag proberen van het schip te halen en te blussen op de kade. Maar daarbij dienen we rekening te houden met de stabiliteit van het schip. Er wordt nu ook water in en uit de boot gepompt om de balans te houden.”