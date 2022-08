Brand in flatgebouw aan Watersportbaan: Geëvacueerde bewoners mogen terug naar hun appartement

Tegen 13.30 uur was de brand geblust. “Er was vooral sprake van rookontwikkeling en niet van een uitslaande brand”, laat de brandweer weten. In totaal werden er 40 mensen geëvacueerd. Twee bewoners ademden rook in en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie opent nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Zo kunnen ze nagaan of het om een ongeluk gaat of dat er kwaad opzet in het spel is.