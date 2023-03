Brand in appartement langs Floraliënlaan in Gent werd wellicht aangestoken: één persoon opgepakt

Vijf kinderen en vier volwasse­nen kunnen ontkomen na brand in winkel: met rookintoxi­ca­tie afgevoerd naar ziekenhuis

Vier volwassenen en vijf kinderen zijn vrijdagavond nipt kunnen ontkomen na een brand in een gsm-winkel in de Koestraat in het centrum van Gent. Het vuur ontstond in de traphal en verspreidde zich razendsnel. “Ze werden na rookinhalatie voor controle overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter.