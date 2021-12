Brand bij Tropac aan Antwerpsesteenweg onder controle: “We blijven nog een tijdje nablussen”

GentIn Gent is zaterdagochtend om 4 uur een zware brand uitgebroken bij Tropack, een verpakkingsbedrijf voor Volvo, aan de Antwerpsesteenweg. Door de hevige rookontwikkeling vraagt de politie aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brand was omstreeks 14.30 uur onder controle.

De brand brak uit omstreeks kwart voor vijf zaterdagochtend. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een loods van 2.500 vierkante meter. “Door de enorme hitte in de loods is het niet mogelijk om mensen naar binnen te sturen”, zegt Bjorn Brion woordvoerder van de Gentse brandweer. “Ook een brandhaard konden we nog niet bepalen.” De brand moet vanop afstand geblust worden, wat het werk bemoeilijkt. De brandweer kwam aanzetten met zwaar pompmateriaal.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar in het bedrijf is veel verpakkingsmateriaal - hout en karton - aanwezig. De brand veroorzaakt een hevige rookontwikkeling. "Door de wind drijft de rookpluim af richting de R4", zegt Bart De Cocker van de lokale politie. Slachtoffers zouden er niet zijn. "We zouden dan ook met aandrang willen vragen aan de mensen uit Sint-Amandsberg, Oostakker en Lochristi om ramen en deuren goed gesloten te houden.”

Tropack is een toeleveringsbedrijf voor onder andere Volvo Cars. Er ligt erg veel papier en karton gestapeld in de loods. Dit zijn uiteraard erg brandbare materialen wat de hevigheid en de hoge temperatuur van de brand verklaart. Ook de stapels houten paletten zorgen voor veel rookontwikkeling die tot ver buiten de brandhaard te zien en ruiken is. De brandweer, die rond vier uur ter plaatse kwam, had veel moeite met het lokaliseren van de oorzaak van de brand in het volle pakhuis. Er moest onder andere eerst geventileerd worden. “Er zal sowieso een hele dag geblust moeten worden”, vertelde een officier.

De politie besliste uiteindelijk om de Antwerpsesteenweg in twee richtingen af te zetten. Aangezien er nog lang nageblust moet worden, moet brandweerwagens af en aan rijden om de toevoer van bluswater te garanderen. Er was ook even twijfel om de nabijgelegen afrit van de R4 af te sluiten door de rookontwikkeling, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Omstreeks 14.30 uur was de brand onder controle. De brandweerlui blijven nog geruime tijd ter plaatse om eventuele opflakkeringen onmiddellijk onder controle te krijgen. De Antwerpsesteenweg is ook weer in beide richtingen vrij voor het verkeer.

