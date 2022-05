Kinderdagverblijf ‘Ukkeplek’ moet plaats ruimen na meer dan twintig jaar: 18 peuters op zoek naar een nieuwe plek

Alsof de crisis in de kinderopvang nog niet groot genoeg is, moet binnenkort ook kinderdagverblijf De Ukkeplek in Sint-Amandsberg de deuren sluiten. Na een inspectie van het FAVV moeten er vernieuwingen komen in de keuken, maar het GO! onderwijs, dat de gebouwen uitbaat, wil daar niet meer in investeren. “Deze gebouwen worden op termijn gesloopt en er komt een nieuw schoolgebouw”, zegt uitbaatster Fabienne. “Begrijpelijk, maar het betekent dat wij binnen zowat 6 maanden een nieuwe plek moeten zoeken voor 18 peuters. Begin maar eens”.

Keukens en kleuters

Wat is het probleem? Een keuken die zijn beste tijd gezien heeft en dus eigenlijk vernieuwd moet worden. Muren die een nieuwe laag verf nodig hebben. “Alles samen goed voor ruim 100.000 euro, dat hebben we niet zomaar liggen”, zegt Jef. “Het FAVV liet ons weten dat we niet meteen moeten sluiten, maar omdat de beheerder de renovaties niet meer wil doen, moeten we hier dus snel weg”.

De Ukkeplek is geen standaard kinderdagverblijf. Bijna drie decennia geleden vroeg de toenmalig directeur van het gemeenschapsonderwijsschooltje zélf aan Fabienne om de crèche op te starten. De nabijgelegen school, in het groen, stond nog in de kinderschoenen, een crèche zou een doorstroming van leerlingen garanderen. Dat is ook zo: de school bloeit en de crèche ook. Fabienne’s zoon, Jef (29) staat intussen ook met hart en ziel in de peuterspeelzaal. Collega Inge D’hondt noemt hen “toch een beetje familie, na al die jaren”.

Gezocht: kinderdagverblijf

“De schok was erg groot, ook bij de ouders, toen we het nieuws kregen”, zegt Fabienne. “We snappen het wel, we zijn ook niet boos op het GO!-onderwijs. Maar het voelt wel als het einde van een tijdperk waar we nog niet klaar voor waren. het is ook niet makkelijk om een ruimte van 100 meter, met twee speelzalen, twee slaapzalen en een keukentje te vinden hier in Sint-Amandsberg”. Want, voor alle duidelijkheid: De Ukkeplek wil doorgaan, met Jef aan het roer. “Dat ik nu die verhuis nog moet doen, is een beetje jammer”.

De kleine Flor (2) scharrelt eerst nog rond Fabienne, maar wipt meteen naar de deur als hij mama Leentje Van Der Minnen (29) ziet. “We waren enorm geschrokken”, zegt Leentje. “Flor gaat binnenkort hier naar de kleuterschool, maar zijn broertje of zusje, dat uitgerekend is voor oktober, zal dus niet meer naar hier kunnen komen. Toch erg jammer, want mijn man zijn familie kwam al bij Fabienne in het kinderdagverblijf. Het is dus wel écht te hopen dat ze iets nieuws vinden”.

