Gentse kunstenorganisaties CAMPO en NTGent bieden appartement aan voor vluchtelingen

De kunstenorganisaties beschikken over enkele woongelegenheden waar doorgaans kunstenaars in ondergebracht worden. “Daar is ook een appartement bij, dat op 1 april vrijkomt”, zegt Lennert Hoedaert van Campo. “Het gaat om een appartement in Nieuwpoort, vlakbij de thuisbasis van Campo. Daar kan een klein gezin terecht, en we willen het dan ook bewust openstellen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Wie er komt, maakt voor ons niet uit. Het zal een gezin zijn dat wordt toegeleid via Fedasil of via bevriende kunstenaars. Het ingerichte appartement kunnen ze zes maanden gebruiken. Ook zullen hun medewerkers helpen bij de opvang en begeleiding. Daarnaast werken we op termijn aan woon- en werkmogelijkheden in een artistieke omgeving. We maken hiervoor residentieplekken voor kunstenaars vrij.