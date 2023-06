Gentenaar (56) ging op zijn vrouw liggen tot ze bewusteloos was en verkrachtte haar: “Mijn enige fout is dat ik ben ingegaan op haar avances”

Tram in Gent ontspoort bij buitenrij­den van stelplaats: pas in de namiddag weer normaal verkeer

In Gent is maandagochtend ter hoogte van de stelplaats in Gentbrugge tram 2 ontspoord bij het uitrijden. “Het voertuig is daarbij tegen een paal van de bovenleiding gebotst, met heel wat schade als gevolg”, klinkt het bij De Lijn. Het tramverkeer zal nog enkele uren verstoord zijn.