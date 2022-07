Gent Jazz vult de Bijloke met muziek en gezelligheid: “Wat een verademing”

GENT Illusies in Hollywood­stijl voor groot en klein: Magic Michael, Piccolo en co op de planken tijdens de Gentse Feesten

Een huwelijk, een verdwijning en Piccolo Presley, the king of Rock & Brol: zie daar de ingrediënten van de nieuwste illusie- en goochelshow van Magic Michael, alter ego van Michael Van Weerst. Met ‘Prunella in Hollywood’ staan Michael en co voor het eerst op de planken tijdens de Gentse Feesten: topentertainment, ook voor de kleinsten.

6 juli