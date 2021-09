Burgemeester en korpschef verdedigen aanpak Overpoort, amokmakers riskeren plaatsverbod

GentWat vorige vrijdag in de Overpoortstraat in Gent is gebeurd, kan en mag niet opnieuw gebeuren. De politie en de stad verdedigen de aanpak die er was, maar zullen in de toekomst ook op vrijdag meer agenten inzetten in de feeststraat. De Overpoort afzetten en identiteitscontroles doen aan de ‘inkom’ is geen optie. “Maar als er relschoppers geïdentificeerd worden, kunnen we hen wel een plaatsverbod opleggen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

Vrijdagnacht. In café Lime in de Overpoort staat een rapgroep geprogrammeerd. Daar komen mensen uit Nederland en Brussel op af. Met 199 aanwezigen in de zaak vol. Het komt tot ruzie met mensen die er niet meer bij kunnen, maar de aanwezige politie kan de problemen snel de kop indrukken. Een uur later slaat plots de sfeer om. Een groep van 100 mensen keert zich tegen de politie en begint met flessen te gooien. De situatie loopt uit de hand, versterking wordt opgeroepen. Daarbij crasht een politiewagen, de twee inzittenden raken zwaargewond. Was Gent niet voorbereid? Had deze situatie voorkomen kunnen worden?

“Neen”, stelt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld. “Uiteraard waren we voorbereid. Maar wat we vrijdag hebben meegemaakt in de Overpoortstraat, is anders dan wat we daar normaal zien. Dit was niet het reguliere studentenpubliek. Het waren mensen van buiten Gent, waar echt wel enkele heethoofden en amokmakers tussen zaten. De politie was wel degelijk aanwezig in de Overpoort, en we hebben ook ons camerasysteem daar. Een eerste vechtpartij was dan ook snel onder controle, dankzij de aanwezige agenten. Maar dat er plots een groep van 100 mensen met flessen zou beginnen smijten, dat konden we dus niet voorzien. Daarom heeft de politie die al in de straat was versterking opgeroepen.”

Quote Als zowel de horeca als de politie verrast zijn over het geweld bij het tweede in incident, is het niet fair om te stellen dat men dit ‘vooraf had kunnen weten’ Filip Rasschaert, Korpschef

Ander publiek

“De capaciteit van de politie in de straat zou vanaf vandaag sowieso verhogen. Dat is altijd zo, bij de start van het studentenjaar. Wat we nu wel gaan doen, is ook op vrijdag extra politie voorzien in de straat. Dat deden we vroeger niet, omdat de studenten dan in principe naar huis zijn. Dat er dan plots een ander publiek opduikt in de Overpoort, is nieuw. Daar spelen we nu dus meteen op in. Het is trouwens niet zo dat er ‘elk jaar in september’ problemen zijn in de Overpoortstraat. In deze periode komen de studenten massaal terug naar Gent, en zetten ze het ook massaal op een feesten. De politie leidt dat - samen met de cafébazen - elk jaar in goede banen. Vorig jaar was het even moeilijk, omdat door corona de studenten plots moesten neerzitten op een terras, in een straat waar normaal gezien zelfs geen terrassen zijn. Dat was aanpassen voor iedereen, maar dat waren niet de ‘problemen’ die we vorige vrijdag hadden.”

Dat bevestigt ook korpschef Filip Rasschaert. “De politie was sterk voorbereid op de terugkeer van de studenten. Een terugkeer die in regel - buiten het Coronatijdperk - goed verloopt. Bij de studenten gaat het vooral over de massa en alcohol. De vrijdagen is er al jaren een ander publiek, en al jaren vraagt dit niet veel politie, omdat het meestal om kleine incidenten gaat. Het eerste incident nu vrijdag werd ook goed afgehandeld. Als zowel de horeca als de politie verrast zijn over het geweld bij het tweede in incident, is het niet fair om te stellen dat men dit ‘vooraf had kunnen weten’. Bovendien is het fout om te stellen dat de politie elke dag van de week haar totale nachtcapaciteit zou moeten besteden aan de Overpoort. Ook alle oproepen van mensen in nood verdienen aandacht van de politie, en ook dat aantal oproepen is gestegen. De oplossing in de Overpoort moet vooral bij het gedrag van de feestvierders liggen.”

Quote Een systemati­sche toegangs­con­tro­le van de Overpoort­straat is niet mogelijk en ook niet wenselijk. De Overpoort is openbare weg, geen privaat evenement Mathias De Clercq, Burgemeester

Plaatsverbod

“Er zijn vrijdag 8 aanhoudingen gebeurd”, vervolgt de burgemeester. “Ik heb ondertussen het bestuurlijk verslag opgevraagd bij de politie. Op basis daarvan kan ik mensen die zich misdragen en geïdentificeerd zijn, een ‘plaatsverbod’ opleggen. Dat zijn we nu aan het beoordelen. Ook in de toekomst blijft dat mogelijk, want de politie zal wel degelijk in de straat aanwezig blijven, en gerichten identiteitscontroles uitvoeren. Komen bepaalde namen telkens opnieuw naar boven als ‘amokmaker’, dan zal die mensen de toegang tot de straat ontzegd worden.”

“Een systematische toegangscontrole van de Overpoortstraat is niet mogelijk en ook niet wenselijk. De Overpoort is openbare weg, geen privaat evenement. Dat is een doorgangsstraat, daar wonen mensen. Los daarvan willen we erover waken dat de Overpoort als belangrijkste uitgangsbuurt een ongedwongen plek blijft waar studenten kunnen feesten. Dat bereik je niet met toegangscontroles of met het afsluiten van de openbare weg, wel met aanwezigheid van politie, en het verwijderen van ruziemakers. De situatie in de Overpoort is anders dan die op de Blaarmeersen, afgelopen zomer. De Blaarmeersen is een recreatiedomein, geen openbare weg. Daar is het nooit de bedoeling geweest om specifiek mensen te weren, iedereen kon reserveren, behalve wie op de zwarte lijst werd gezet. Wat we wel al deden - en zullen blijven doen - is de Overpoort afsluiten voor het verkeer op drukke momenten. Maar dat doen we in het kader van crowd controle, niet in functie va identiteitscontroles. Ook de politie is overigens geen voorstander van massale pascontroles. Zij geloven in het gericht werken, in plaats van telkens alle studenten te controleren.”

Cooldown

Ook de uitbaters van de Overpoortstraat zijn geschrokken van wat ze vrijdag hebben gezien. Vanmiddag hadden ze overleg met het stadsbestuur. “We hebben een paar dingen op tafel gelegd”, zegt Tim Joiris, voorzitter van de vzw De Gentse Tappers. “Zo hebben we collectief beslist om twee weken lang een cooldown in de lassen. Dat wil zeggen dat we allemaal, elke ochtend, om 5 uur gaan stoppen, zodat we allemaal om 6 uur effectief dicht zijn.”