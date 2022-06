Amper 30 Belgen beoefenen de sport, nu strijden vier Gentenaars op EK ‘kunstwielrijden’ in Hongarije: “Gymnastiek op de fiets”

GENTKent u Tatika Bovendaerde? Zelfs doorgewinterde sportfanaten zullen punten scoren met het antwoord op deze vraag. Nochtans zit de 15-voudige Belgisch kampioene kunstwielrijden al 30 jaar in, of liever op, het zadel van haar kunstwielrijfiets. In de aanloop van haar laatste WK, dat in België plaatsvindt, praat ze over de groei van de sport. “In Duitsland doen er 100.000 mensen aan kunstwielrijden, dan zijn wij blij met een medaille op het EK”.

Ze speelt mee voor een plaats in de top 10 elite in Hongarije op het EK dat vrijdag en zaterdag doorgaat in Hongarije. Tatika Bovendaerde (35), thuisverpleegkundige en mama van twee, is in haar eentje verantwoordelijk voor het bescheiden succes van deze nichesport in België. Er zijn welgeteld twee teams in het land waar je kunstwielrijden kan uitoefenen, allebei in Gent. Zij traint al jaren bij Wielerclub Arnold Standaert, die vorig weekend zijn 50ste verjaardag gehuldigd zag op het stadhuis. De competitie komt niet van ver: Sport Na Arbeid uit Ekkergem organiseert net zoals WAS cyclobal en kunstwielrijden.

Kunstwielwat?

Kunstwielrijden, wat is dat eigenlijk? In essentie is het gymnastiek op de fiets. Wel een bijzondere fiets: zonder remmen, met een omgekeerd racestuur en je moet er dus wat mee oefenen. Je doet, net zoals in gymnastiek, een kür, maar terwijl je rijdt op een fiets. De sport wordt beoefend in een sporthal, zo traint WAF in een sporthal in Merelbeke. Kunstwielrijders maken figuren, ze rijden halve cirkels, achten, cirkels en tourneren op één wiel terwijl ze oefeningen maken op de fiets. Dat kan alleen, in duo of met vier, het synchroonzwemmen van de cyclosporten zeg maar. Punten maken is niet mogelijk: je kür is een bepaald aantal punten waard, de jury trekt punten af voor elke fout. “Gewoon niet met je voet op de grond komen, dat is al veel”, dixit Bovendaerde.

Volledig scherm Jelle Delporte en Lien Pattyn oefenen in Hongarije voor het EK Kunstwielrijden (duo) © rv

Zij heeft er intussen een indrukwekkende carrière opzitten, voor een sport die geen subsidies heeft en volledig onder de radar blijft. 15 keer Belgisch kampioen, top tien-plaatsen in het buitenland en nu de kroon op het werk: ‘haar’ jeugd, die ze sinds enkele jaren traint, zet kunstwielrijden opnieuw op de kaart. “Jelle Delporte (17) en Lien Pattyn haalden brons op het EK in 2019, in de duo-competitie. Een primeur voor België. Nieuwkomer Manon Geldof, team SNA, vervolledigt het Belgische team in Hongarije.”

Familiekwestie

Op het EK heeft Bovendaerde dus drie junioren in haar kielzog, uit de twee ploegen. Ze traint hen zelf. Een viervoudiging van het aantal profkandidaten ten opzichte van vier jaar geleden. In België zijn er 30 beoefenaars van de spectaculaire sport. “Winnen zullen we niet doen op het EK, al is die eerste bronzen medaille een mooie plus”, zegt Bovendaerde. “Maar als ik de sport bekender kan maken, is dat een mooie erfenis.”

Als we plots allen aan het kunstwielrijden gaan, is dat trouwens vooral een familiekwestie. Want Bovendaerde zit tot haar enkels in Wielerclub Arnold Standaert en werd jarenlang getraind door haar vader, François. Hij zat oorspronkelijk dan weer in Sport Na Arbeid, maar verkaste in de jaren 70. Zijn drie dochters deden kunstwielrijden “omdat ze nog te jong waren om mee te gaan als wielertoerist”. De oudste en jongste zijn intussen nog gestopt, maar François Bovendaerde geldt op die manier toch een beetje als de stamvader van het kunstwielrijden in Gent.

Tijd voor de jeugd

“Wat Tatika gedaan heeft in haar carrière, is bovenmaats. Ze kon in België niet meer bijleren en het is niet iedereen gegeven om altijd op eigen kosten naar Duitsland te gaan. Daar is de sport veel bekender, hoewel het eigenlijk een Amerikaanse uitvinding is. Aan de Elzas is het extreem populair, in sommige steden speelt men daar meer kunstwielrijden dan voetbal”, zegt François. Ook in Zwitserland en Oostenrijk is de sport populair, België speelt mee op middenniveau. “Dat neemt druk weg, we zijn hier vooral voor onszelf”, zegt Tatika nog.

Toch gaan de Belgen wellicht dit jaar nog het WK organiseren. Van 4 tot 6 november gaat het WK Indoor Cyclobal en Kunstwielrijden door in de Topsporthal. Meteen ook het sluitstuk voor Bovendaerde. “Met twee kindjes en op mijn leeftijd is het genoeg geweest. Nu is het aan de jeugd”.

Het programma dat je hier kan volgen via de livestream:

Donderdag

14u: Manon Geldof

15u: Jelle Delporte

22u15: Jelle Delporte en Lien Pattyn (duo)

Vrijdag

10u45: Tatika Bovendaerde

