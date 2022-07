Bpost krijgt opnieuw kantoor aan Zuid vanaf september, nog geen openingsdatum

GENT Officieel startschot voor grootste werf in Gent: tunnel voor Heuvel­poort en Dampoort en eindelijk tram 7

In 2027 transformeert een groot deel van Gent in een werf, maar wel ééntje die al decennialang in de stijgers staat. Dampoort wordt ondertunneld, de Heuvelpoort krijgt er ook ééntje én eindelijk komt veelbesproken tramlijn 7 in het vizier. Het kind krijgt na een budget nu ook een naam: Gentspoort.

9 juli