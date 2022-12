Botsing tussen wagen en bus van De Lijn in Drongen: afrit richting Gent afgesloten

Herboren Hauge passeerde bij specialist in Duitsland: “The best is yet to come”

Tot diep in de verlengingen duurde het eer AA Gent in de bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge het verschil kon maken. De Buffalo’s kwamen op voorsprong via Hugo Cuypers, maar het was vooral assistgever Jens Petter Hauge die met de credits ging lopen. De bal die hij voor de voeten van Cuypers legde, was immers niet meer te missen. Een opsteker voor de Noorse huurling van Eintracht Frankfurt, die vooralsnog stevig onder de verwachtingen bleef. dé déclic is er misschien gekomen dankzij een professor bewegingswetenschappen in Duitsland.

21 december