Botsing tussen bromfietster en auto op Drongensesteenweg in Gent

Gent Pas open sinds juni, maar maanden­lang geen euro huur betaald: restaurant onder Gentse Stadshal in slechte papieren

Restaurant Sgol onder de Stadshal heeft pas in juni de deuren geopend, maar betaalde maandenlang geen euro huur. Dat bevestigt het kabinet van bevoegd schepen Hafsa El-Bazioui. Inmiddels is er een plan om de schuldenput van 36.000 euro te dempen. “Onze eerste schijf is overgeschreven", zegt zaakvoerder Hannes Dewit.

14 december