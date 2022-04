Boomtown zoekt vrijwilligers: van opbouw tot bar, overal handen nodig

Gent IN BEELD. Een dag vol blauw-wit­te emoties aan de Heizel: zo beleefden Gent-supporters de bekerfina­le

We zaten tijdens de bekerfinale op paasmaandag de hele dag in het spoor van de Gentse Armada. Een dag vol leute, amusement, snijdende spanning en een overweldigende ontlading wanneer de buit binnen was na bijna drie uur wedstrijd. Onze fotograaf was de hele dag druk in de weer om het supporterslegioen in beeld te brengen en deze pareltjes willen we u niet onthouden. Herbeleef deze historische dag in de geschiedenis van KAA Gent met deze fotoreportage.

19 april