Boomtown, dat is ook gratis genieten van optredens in de imposante inkomhal van de Opera: “Letterlijk en figuurlijk het coolste podium”

GentOp de Kouter in het centrum van Gent vindt dit jaar voor de 21ste keer Boomtown plaats. Net zoals bij de vorige edities werd ook deze keer een programma samengesteld van enkele grote namen, samen met nog enkele (voorlopig) onbekende artiesten. En voor het eerst wordt er ook opgetreden in de imposante inkomhal van de Opera. Er is plaats voor zo’n 200 toeschouwers.

Alles over de Gentse Feesten vind je in ons dossier.

Dat Boomtown elk jaar probeert te innoveren, dat is al langer bekend. Muziekfans hebben intussen gemerkt dat het alternatieve muziekfestival opnieuw in een nieuw jasje steekt. In de eerste plaats werd de kiosk op de Kouter ingezet als hoofdpodium en werd er gekozen voor een dag langer feesten. Ook wordt er voor het eerst gewerkt met themadagen.

Gentse collectieven

Ook nieuw sinds dit jaar: een nieuw gratis podium, in het midden van de imposante inkomhal van de Opera. Voor het koele podium is er plaats voor zo’n 200 toeschouwers. De programmatie werd overgelaten aan enkele Gentse collectieven zoals Vloedgolf en Oorworm. Die laatste neemt zondag voor zijn rekening. Om 19 uur programmeerden zij het Gentse Collab Coalition, een opkomende naam in de elektronische scene. De muziek wordt begeleid door enkele digitale tekeningen en animaties van Ellen De Vos.

Om 20.30 uur is Bobbi Lu aan de beurt, het alter ego van Lucy Ryan, een Brugse met Britse roots die klassieke pianomelodieën, diepe bass synths, detuned autotune en pophooks brengt. Na haar optreden op Boomtown gaat zij spelen in binnen- en buitenland, onder meer in het voorprogramma van Sylvie Kreusch en The Haunted Youth. Afsluiten doet de mysterieuze Vlerk om 22 uur. Hij omschrijft zijn eigen muziek als ‘melancholische 80's beats voor truckers in de club’. Hij zal elektronische beats met (meestal) Nederlandse teksten brengen, perfect om op te dansen. Deze week zorgen Grid, Jongeduld, GNT en HS71 nog voor de invulling van het podium.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.