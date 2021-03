Bommelding op Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg, 2.000 leerlingen geëvacueerd

Gent Knoop over Gentse Feesten wordt eind april doorgehakt: “Maar verplaat­sen is geen optie”

16 maart Wel of geen Gentse Feesten? Het blijft bang afwachten. Het ziet er niet goed uit, maar de stad wil de handdoek nog niet in de ring gooien. Pas eind april worden knopen doorgehakt. Wat wel vaststaat, is dat Gentse Feesten in augustus geen optie is.