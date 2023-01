Boete voor autobestuurster die geparkeerde wagen tikt onder de Vrijdagmarkt en doorrijdt

Ongelukje bij het parkeren? Je blijft best toch even ter plaatse en brengt de politie op de hoogte. Een vrouw had het in april 2022 voor in de ondergrondse parking aan de Vrijdagmarkt in Gent. Een camera die haar nummerplaat registreerde tijdens het ongelukkig manoeuvre nekte haar. Woensdag verscheen haar zaak voor de politierechtbank in Gent.