Boekenwinkel De Kaft bestaat 50 jaar: “We zijn altijd meegegaan met de tijdsgeest”

GentWe leven in een digitale wereld, en toch blijven mensen boeken kopen. Dat weet Leen Van der Poten (48) als geen ander. Dit jaar viert ze het 50-jarig bestaan van haar boekhandel De Kaft, dat Gent al heeft rondgereisd maar vorig jaar weer een vaste thuis vond in de Nederkouter. Een hemel voor liefhebbers van tweedehandsboeken en strips.

Dat De Kaft al ‘een paar keer’ verhuisd is, is nog maar zacht uitgedrukt. De boekenwinkel werd in 1972 opgestart door Patrick De Groef op de hoek van de Verlorenkost. Naast tweedehandsboeken, werden daar ook platen, cd’s en dvd’s verkocht. Later is de winkel verhuisd naar de hoek van de Kortrijksepoortstraat. “Op die locatie heb ik de winkel leren kennen”, herinnert huidig zaakvoerder Leen Van der Poten zich. “Later is de winkel nog twee keer verhuisd binnen dezelfde straat.”

Een tiental jaar geleden sloot De Groef de fysieke winkel, om enkel nog online boeken te verkopen. In 2015 nam Leen de zaak overnam. In het begin verkocht ze de boeken vanuit haar eigen woonkamer, later is ze weer een echte winkel gestart in de Zwartezustersstraat. “Het plan was toen om daar jaren te blijven, maar door plaatsgebrek en wateroverlast ben ik toch op zoek gegaan naar alweer een nieuwe locatie. Midden februari ben ik dan naar de Nederkouter verhuisd.” De Kaft herleefde in een langgerekt, lichtrijk pand.

Volledig scherm Niet alleen tweedehandsboeken, maar ook veel strips bij De Kaft. © Bram Callaert

Volledig scherm Leen Van der Poten op de vorige locatie: in de Zwartezustersstraat. © Puur Gent

Feest

Daar werd afgelopen weekend het 50-jarig bestaan van de winkel gevierd. Opvallend, in een digitale wereld. “Mensen blijven boeken kopen”, zegt Leen trots. “We bestaan toch nog altijd, grotendeels omdat we altijd zijn meegegaan met de tijdsgeest. Zo heb ik strips er weer bijgenomen en is mijn aanbod Engelstalige literatuur sterk verruimd tegenover vroeger. Lezen is ook weer hip geworden. Kijk maar naar de trending hashtag ‘Bookstagram’ op Instagram. Zeker met de coronacrisis zijn mensen weer volop aan het lezen geslagen.”

Goed nieuws voor De Kaft dus. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan, maar voor de verhuis die nog niet deftig was gevierd, werd er een tentoonstelling geopend dit weekend van Anyuta Wiazemsky Snauwaert, muziek gespeeld door Antoon Vandecasteele, een nieuwe raamtekening gemaakt door Elise Vanlerberghe, en bladwijzers en koekjes uitgedeeld. “Ook al staat er standaard een pot vol Napoleon snoepen op de toog”, lacht Leen. Dat De Kaft nog steeds meer is dan een boekenparadijs, is na 50 jaar nog altijd heel duidelijk.

Volledig scherm Elise Vanlerberghe maakte een raamtekening voor het feestsweekend. © Bram Callaert.