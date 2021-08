Boeien geplaatst op plaats waar kajakker (59) om het leven kwam

GEBT REEKS: Fier op mijn fietswin­kel: Willy (58) gooide na 35 jaar zijn carrière om en is nu ‘Bike Doctor’: “Ik doe nu eindelijk mijn gedacht”

13 augustus Een goede fietsenwinkel of hersteller, dat is zoals een huisarts, eens je er ééntje hebt, ga je niet meer naar een ander. Wij zetten deze zomer enkele uitzonderlijke fietswinkels in de spotlight. Vandaag: Willy De Groote (58) is al anderhalf jaar Bike Doctor, een carrière die hij in gang duwde na 35 jaar in het bedrijfsleven. Hij maakt bakfietsen op maat én komt zelf je fiets herstellen met zijn eigen bijzondere model.