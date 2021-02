Bodybuilder Alexander D. doorverwezen naar assisen voor vier moorden en foltering

Op dinsdagavond 25 juli 2017 trok de toen 25-jarige Alexander D. naar de woning van zijn 18-jarige ex-liefje Maïlys Descamps in Moere. Daar bracht hij het meisje en haar grootouders met messteken om het leven. Hij wist na de feiten te ontkomen en kon pas een dag later in een supermarkt in het centrum van Oostende bij toeval ingerekend worden.