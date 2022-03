Bo showt ‘diabetesbakje’ op ZEB Fashion Show: “blij dat ik de kans krijg om dit taboe te doorbreken”

Gent#ZEBFOREVERYONE. De opening van de ZEB-store in Schoten afgelopen weekend was een inclusieve feel-good fashionshow, op poten gezet door James Cooke. Op de catwalk: Bo Baesen (25) uit Gent. Bo heeft diabetes, had een diabetes burn-out en leeft nu met een pompje op haar buik. Dat showde ze met trots. “Over diabetes is veel te weinig geweten, maar dit is gewoon heel normaal. Ik ben blij dat ik de kans krijg dit taboe te doorbreken.”

8 jaar oud was Bo, toen bij haar diabetes type 1 werd vastgesteld, ‘suikerziekte’, in de volksmond. Dat betekent dat de pancreas niet (goed) werkt, waardoor het insulineniveau in het lichaam niet automatisch geregeld wordt. “Lees: je moet dat zelf op peil houden", zegt Bo. “Dat kan perfect, met insulinepennen. Maar het is een heel gedoe, als je gaat eten moet je bijspuiten, je moet dus makkelijke kleren aandoen zodat dat kan, zonder dat het teveel opvalt. Het is altijd gedoe. Komt daar nog eens bij dat ik een enorme angst voor naalden heb. Ik ben daarvoor naar een psycholoog geweest, maar dat krijg je niet zomaar weg, uiteraard.”

Pompje

Bo kreeg een diabetesburn-out. “Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Dat is omdat diabetes gewoon veel te weinig gekend is. Dat je agressief kan worden van een te laag suikerniveau, of flauw kan vallen, of dronken kan lijken, dat je extra tests moet afleggen voor een rijbewijs, dat je extra moet opletten bij zwangerschappen, mensen weten dat gewoon niet. Ja, ik mag alles eten. Maar ik moest dus wel constant met dat prikken in de weer zijn, en ik was het beu. Ik begon maaltijden over te slaan, spuiten over te slaan, en dat is nefast voor de gezondheid natuurlijk. De dokters in het UZ Gent wilden mij al langer een insulinepomp geven, maar ik hield de boot altijd af. In december 2021 kreeg ik er uiteindelijk toch één. Het is een verademing, de voorbije vier maanden waren de beste van mijn leven.”

Quote Ik kan mijn ziekte nu bij wijze van spreken onder controle houden met een app Bo Baesen

Volledig scherm Bo Baesen showt ZEB-kledij én haar insulinepomp © RV / ZEB

Bo, die intussen werkt als ‘social media en communication manager’ bij Smile Safari, heeft een ‘pleisterpomp’, een soort sticker op haar buik met een naald in haar buik, waar de pomp in kan klikken. Zo kan je de pomp makkelijk uitdoen om bijvoorbeeld te douchen, maar blijft het buisje gewoon zitten. Om de drie dagen moet ze die pomp bijvullen en verversen. Op haar arm heeft ze een sensor die haar bloedwaarden meet. “Geweldig is dat, dat ik mijn ziekte bij wijze van spreken met een app onder controle kan houden. En dat pompje? Ik steek het niet weg. Ik draag elke dag croptops, en poseer daarmee op al mijn socials. Ik ben heel actief bezig met info over diabetes te delen, gewoon om de ziekte meer bekend te maken.”

Trots

En toen kwam dus ZEB. James Cooke, sinds vorig seizoen ambassadeur bij ZEB, organiseerde een modeshow met een inspirerende crew, diverse modellen, felle kleuren en vooral heel veel good vibes in de gloednieuwe ZEB-store in Schoten. Hij wilde zes mensen met een verhaal betrekken, en één van hen werd Bo. Charlotte Roggeman, die al heel haar leven stottert, presenteerde samen met James de modeshow. Peter Genyn, paralympiër, testte de toegankelijkheid van de winkel uit. Lotte Peeters overwon anorexia en depressie en schitterde op de catwalk als model samen met Bo, die dus kampte met een diabetesburn-out. Ivo Shimwa, vluchteling uit Mozambique, legde de avond vast op beeld en Rebekka Royes verzorgde de catering. Zij kreeg haar hele leven af te rekenen met racisme. “Met het ZEB For Everyone project willen we oproepen om vooroordelen te doorbreken, blikken te verruimen en vooral iedereen aan te moedigen om in zichzelf te blijven geloven”, klinkt het bij ZEB. Gelukt, vindt Bo. “Ik vond het een geweldige ervaring, die ik nooit ga vergeten. Ik leerde fantastische mensen kennen, en vooral, ik kreeg de kans om het taboe rond diabetes te doorbreken. Door mijn pompje te showen op de catwalk, normaliseer ik de ziekte. Ik ben trots op mijn bakje, én op de sensor om mijn arm.”