Bluesmuzikant Tiny Legs Tim overleden, grote verslagenheid bij artiesten. “Hij was de Roland van de toekomst”

GentBluesmuzikant Tiny Legs Tim - Tim De Graeve - is vandaag overleden. Hij werd maar 44 jaar. Tim was een virtuoos in zijn genre, en alom geliefd. Hij was ook de bezieler van bluescafé Missy Sippy in Klein Turkije. De leveraandoening waar hij al lang aan leed, is hem fataal geworden. De verslagenheid is groot.

Tiny Legs Tim was een gevestigde waarde. Hij had 7 albums op zijn naam staan, inclusief een lockdownalbum, en kon bogen op een ijzersterke live-reputatie. Meer dan eens liet hij zalen uit hun voegen barsten. Omdat hij er ook in slaagde een niet-blues publiek te bekoren, wist hij zelfs airplay op Radio1 te versieren, en werd hij zelfs gevraagd om te spellen in De Zevende Dag. Ook mocht hij voorprogramma’s doen voor artiesten als Richard Thompson en Pete Doherty.

Klein en mager

De Graeve was oorspronkelijk afkomstig uit het dorpje Westouter, en kwam zoals zo velen terecht in Gent door zijn studies aan de universiteit. “Ik heb biologie gestudeerd en een tijdje als leerkracht gewerkt. Ondertussen woon ik al meer dan 20 jaar in Gent”, vertelde hij eerder aan onze krant. Hij kreeg in zijn jonge jaren een leveraandoening, die hem vaak in het Gentse UZ deed belanden. Diezelfde aandoening gaf hem ook, zoals hij het zelf plastisch uitdrukte, ‘de ballen om volledig voor zijn muziek te gaan’. Alcohol drinken mocht hij al jaren niet meer, maar dat stoorde hem niet. Zijn artiestennaam, Tiny Legs, verwees ook effectief naar zijn kleine en magere verschijning, nog zo’n gevolg van zijn leverziekte.

Die ziekte is hem nu fataal geworden. Tim lag al anderhalve maand in het ziekenhuis, en was behoorlijk verzwakt. Hij had een nieuwe lever nodig, maar zijn lichaam kon die zware operatie niet meer aan. Bevriende muzikanten en artiesten reageren met grote verslagenheid op zijn overlijden. “Die jongen was de Roland van de toekomst", verwoordt vocalist Stefaan De Winter.

Nieuwe blues in Gent

In Missy Sippy is de sfeer dan ook verslagen. Een liveconcert van Tim knalt door de boxen, een magere troost voor wat hier regelmatig op het kleine podium te zien was. “Ongelooflijk dat we hem nu moeten verliezen”, klinkt het. “Hij was de stem van een volledig nieuwe bluesgeneratie in Gent. In dit café heeft hij een heel platform gecreëerd. Zoveel mensen keken naar hem op en zagen hem als inspiratiebron”.

Intussen passeren in Klein Turkije aan de lopende band mensen die Tim gekend hebben, die nu steun zoeken bij elkaar en bij zijn muziek. Nog de hele avond wordt hier Tiny Legs Tim gedraaid, een eerbetoon aan rasechte blues. It’s all over now schalt door de straat.

